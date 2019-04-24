شكرا لقرائتكم خبر عن مقر تمويني جديد لخدمة أهالي الرمل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، استلام مقر جديد لإنشاء مركز خدمة تمويني متطور يخدم أهالي منطقة الرمل في مساكن الإسكان الصناعي بالسيوف.
قال «أحمد»، في بيان للمركز الإعلامي بالمديرية، الثلاثاء، إنه سيتم استلام المقر خلال شهرين لبدء العمل به وتطوير الخدمة لصالح المواطنين.
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