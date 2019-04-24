القوى العاملة: غدًا إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن غدًا الخميس، الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة إلى رجال القوات المسلحة بأحر التهانى وأسعد الأمانى بعيد تحرير سيناء، معربا عن أمله فى القضاء على الإرهاب الأسود واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ودعا سعفان فى هذه المناسبة المولى عز وجل أن يعيد على مصر قيادة وشعبا الخير والتقدم والازدهار، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.
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