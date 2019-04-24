انت الان تتابع بالأسماء.. الحكومة تقنن أوضاع 111 كنيسة ومبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمة في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019، بشأن توفيق أوضاع 69 كنيسة و42 مبنى المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. وشمل القرار على تولي الطائفة المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك خلال مدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار. كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي الأسبوع الماضي، على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016.

وعقدت الجلسة بتاريخ 7 أبريل 2018 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لـ111كنيسة ومبنى خدمي، منها 69 كنيسة و42 مبنى خدميا. ولفت البيان إلى أن إجمالي الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن وصل 894 كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا. اقرأ أيضا: مطالب بجدول