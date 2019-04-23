شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تنفذ أحكاماً بالإعدام فى حق مدانين بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية السعودية، إنها نفذت أحكاماً بالقتل تعزيزا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من الرياض ومكة والمدينة والشرقية والقصيم وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، بحسب ما أعلنته قناة الإخبارية.

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