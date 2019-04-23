قصة «موظفة الاستفتاء» بين مطالب عقابها ورفض البابا

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أثارت صورة موظفة في أثناء إدلاء البابا تواضروس بصوته الجدل.. طالب البعض بعقابها واعتبروها إهانة للبابا.. ورفض البعض الآخر.. والبطريرك يرفض عقابها ويشيد بالموظفين

يقولون إن «الصورة بألف كلمة»، لكن الصورة ما هي إلا لقطة في لحظة ما من الزمن، تعبر فقط عن لحظة التقطها، وليس كل الحدث وفق تعريف الصورة في كليات الإعلام هي «تجميد للواقع في لحظة معينة»، وهذا ينطبق على الصورة المنتشرة لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، خلال تصويته بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث ظهرت إحدى الموظفات باللجنة تنظر في الاتجاه الآخر بينما يوقع البابا تواضروس في كشف الناخبين، وأثارت الصورة جدلا على مواقع التواصل بين من يطالب بمحاسبة الموظفة ومن يعتبرها تؤدي عملها.

البداية كانت بانتشار صور تصويت البابا تواضروس في مدرسة بين السرايات الإعدادية بنين بالعباسية، التي يقع فيها مقره الانتخابي، ومن بينها صورة الموظفة وهي لا تنظر للبابا في أثناء التوقيع على الكشف، التقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة خاصة «فيسبوك»، وهاجم كثيرون الموظفة، واعتبر البعض أن

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