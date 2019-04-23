شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تبحث تعزيز التعاون مع نظيرها الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يو زيونج، نائب وزير الزراعة الصيني والعلاقات الريفية ومستشار الوزارة للعلاقات التجارية والاقتصادية بالسفارة الصينية بالقاهرة، والوفد المرافق له من وزارة الزراعة الصينية، لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين والقيام ببعض الزيارات للقطاعات المتعلقة بالزراعة.

حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيسا الحجر البيطري والزراعي، ونائبا رئيس مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، ومديرو معهد بحوث الأراضي والمياه وبحوث الأقطان.

وقالت «محرز» إن «هذه الاجتماعات تأتي في إطار التطور المستمر في العلاقات المصرية الصينية في مجال التعاون العلمى والتكنولوجى على مدى عدة سنوات، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لنقل التكنولوجيا بين المارد الصيني وجمهورية مصر العربية وبدء انطلاق مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير عام 2019».

وأشارت نائب الوزير إلى أنه تمت مناقشة زيادة أوجه التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية وتبادل البعثات وبناء القدرات وزيادة التبادل التجاري والتعاون في مجال تطوير التكنولوجيا الزراعية وطرق الري الحديثة وتقنيات ترشيد استهلاك مياه الري في ظل محدودية الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المياه والتكنولوجيا المستخدمة في تحديد أنواع المحاصيل المناسبة للأراضي الزراعية مع تحديد الاحتياجات المائية وتشغيل نظم الري أتوماتيكيا.

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نائب وزير الزراعة تلتقي نظيرها الصيني

وأضافت أن الاجتماع تناول أهمية استخدام تقنية «إنترنت الأشياء Internet of Things» التي تهدف إلى جعل كل شيء متصلا بالإنترنت لمشاركة البيانات المرتبطة به، بالإضافة إلى إمكانية توظيف الذكاء الصناعي للتعامل مع البيانات واستكشاف سبل جديدة لتطوير الأعمال والمنتجات، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا التي ستحدث ثورة هائلة في عالم الزراعة والتسميد والحصاد، والأجهزة الزراعية التكنولوجية الحساسة بوسعها الآن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ونقلها بسرعة، ويشمل ذلك تحديد نسبة الضوء ورطوبة الطقس والحرارة ومستويات الرطوبة في التربة، وهذه الأشياء جميعها متصلة بنظام ري يمكنها تحديد الاحتياجات المائية وتشغيل نظم الرى اتوماتيكيا.

وشددت «محرز» على أهمية استخدام التقنيات الحديثة وغير التقليدية في القطاع الزراعى ومنها تطبيقات الاستشعار عن بعد Remote Sensing ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقها في العديد من المجالات، مثل تقدير معدل نمو المحاصيل والمساحة المحصولية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن والبرسيم والحصر الزراعي للمحاصيل وجمع البيانات، مشيرة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال العلوم الزراعية من خلال استخدام برامج إلكترونية لمراقبة المحاصيل لتعزيز ملكية المعلومات الزراعية.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال استخدام تقنية «الاستشعار من بُعد» والطائرات الإلكترونية لجمع معلومات عن التربة مثل خصائصها والرطوبة والمعادن وحساب كمية السماد المطلوبة لإنتاج زراعي على نطاق واسع، وأيضا تتبع التعديات على الأراضى الزراعية ودراسة ملوحة التربة والتوسع الزراعى وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمزروعة حديثا التي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأكدت نائب وزير الزراعة للجانب الصيني، أهمية تنفيذ مشروعات بين المراكز البحثية في مصر والصين في أبحاث المحاصيل والمياه والاختبارات البيئية وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنه يمكن ترتيب زيارة لوفد من التعاونيات الزراعية إلى الصين لرؤية أنظمة الزراعة والمياه.

ولفتت «محرز» إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال الصينيين على الاستثمار في مصر في مجال إنشاء مزارع الجمبري والمزارع السمكية، ويمكن ترتيب زيارة إلى الصين لعدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية لمدة شهر للتدريب على نظم الري الحديثة وأيضا زيارة خبراء من وزارة الزراعة الصينية لتدريب عدد آخر من الباحثين بمركز البحوث الزراعية.