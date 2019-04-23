شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية: «يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر».

وأضاف: «هذه الذكرى الغالية ستظل دائمًا وأبدًا فخرًا لنصر أكتوبر المجيد، الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، ويُسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعُبّر عن تقديرنا لجهودكم المُخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية كي تتبوّأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، وأن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام».