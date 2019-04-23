السيسى يستقبل رئيسى جنوب أفريقيا والصومال قبيل انطلاق قمة السودان وليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية، سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، كما يستقبل محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماعين اللذين يستضيفهما الرئيس على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السودانى والليبى. Advertisements صرح بذلك السفير السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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