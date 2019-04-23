شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الموظفين في العاصمة الإدارية.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها نشاط الرئيس السيسي، ومتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الثالث والأخير أمس.

وأبزرت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ويمثلون طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، وذلك خلال استقباله أمس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث شدد خلال اللقاء على أهمية صياغة خطة عمل طموح وتدريجية بهدف تفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري».

وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، والذي أكد خلاله أن الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة (42) لمجلسهم بالقاهرة، مؤكدا أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارات الشباب والرياضة في توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فضلا عن النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا وثقافيا وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.

وأوضح راضى أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين الرئيس ومجموعة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في صياغة نسيج شبابي عربي متكامل، والتحصين الفكرى ضد الأيديولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية من الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي.

كما أشاد الوزراء العرب باهتمام القيادة السياسية في مصر بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبنى العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتى تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر.

في متابعة لليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشارت الصحف إلى تأكيد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستتم باللجان الفرعية في حضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وسيتم حصر الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، ويتم إرسالها للجان العامة، ومنها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه سيتم إعلان نتيجة التصويت على الاستفتاء خلال ٥ أيام في موعد أقصاه ٢٧ أبريل.

وأشار الصحف الثلاث إلى تأكيد الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه ليس من حق وسائل الإعلام إذاعة أرقام تتعلق بالنتائج، وأن من يذيع أو يبث أخبارا بقصد التأثير على الاستفتاء يتعرض لعقوبة وفقا للقانون، وكشف عن أنه تم ضبط شخص بإحدى اللجان بالنزهة حاول سرقة ورقة التصويت ووضع ورقة بدلا منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأوضح الشريف أن محاولات تشويه الاستفتاء وإطلاق الشائعات حوله كانت كثيرة، لكنها غير مؤثرة، مؤكدا أن ما تم تداوله من ورقة تم نسبتها للهيئة بتوقيع غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء غير صحيح.

فيما اهتمت الأهرام بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وأبرزت الصحيفة تصريح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعلن خلال الاجتماع أنه تم التنسيق بشأن تأثيث مباني الوزارات والمباني الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحي الحكومي.

ولفتت الصحف إلى أن وزارة الإسكان ستعلن قريبا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، أسعار الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطرق السداد، سواء الوحدات التي يتم تنفيذها في الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، أو الوحدات التي يتم تنفيذها في مدينة بدر، على مقربة من الحي الحكومي.

كما سلطت الصحيفة الضوء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بالاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات، وجودة التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات، لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الإدارية.

أما جريدة الأخبار فأشارت إلى افتتاح مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم معرض شهر رمضان على أن يبدأ استقبال المواطنين في مركز المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، حيث يقام المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع في 5 قاعات رئيسية تحت مسمي»سوبر ماركت أهلا رمضان»‬

وأوضحت الأخبار أنه سيتم افتتاح معرض رئيسي بشارع فيصل بمحافظة الجيزة تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة بالإضافة إلى معرض آخر في الإسكندرية، مشيرة إلى أن المحافظين سيفتتحون 200 معرض أخرى في باقي المحافظات، سيتم تنظيمها بالتنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح على المصيلحي وزير التموين أنه تقرر استمرار العمل في المعارض حتي الأيام الأولى من شهر رمضان، وقد تم الاتفاق مع الغرف التجارية والشركات العارضة على خفض الأسعار، خاصة أنه سيتم توفير مساحات للتسويق للشركات والمصانع والتجار بأسعار التكلفة، بما ينعكس على خفض الأسعار وزيادة التنافسية.. للحد من الوسطاء.

وفي الجمهورية، جاء توقيع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على عقد مشروع تشغيل الشباب في مصر تحت شعار «إيجاد سبب للبقاء» والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الصناعية «اليونيدو» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري أبرز عناوينها.

وأشارت إلى أن الوزير أكد أن المشروع يستهدف إيجاد فرص عمل للشباب والقضاء جذرياً على الهجرة غير الشرعية في مصر موضحاً أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات وإصلاحات جذرية للتعامل مع احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً.

واهتمت بإشارته إلى وضع خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتقلل من توجه الشباب للهجرة غير الشرعية.