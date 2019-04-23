شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 23 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب لإقرار عدد من التوصيات ومنها ما صدر عن الدورة الـ39 لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية.

تحتفل جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار «للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة» .

تنظم جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين- المكتب الإقليمي لدى مصر وجامعة الدول العربية اجتماعًا تنسيقيًا للدول الأعضاء لدى جامعة الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات العربية المتخصصة.

تشهد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، بمبنى منظمة الأغذية العالمي بالمعادي.

تستضيف مصر مؤتمرًا عالميًا حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، والذي ينظمه المجلس الدولي للزيتون، ويتولى رئاسته حاليًا الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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تعقد جلسة محادثات دفاعية على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في إطار المحادثات التي إجراؤها كل عامين بين الدولتين في العاصمة الأمريكية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب.

تحتفل مصر والعالم، باليوم العالمي للكتاب، وسط أجواء من التقدم التكنولوجي الهائل في مصادر الثقافة والمعرفة الحديثة، وظهور الكتب الإلكترونية التي تفوقت على الورقية في نسب الاطلاع.

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية، الذي تنظمه البورصة المصرية بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية بمشاركة 16 بورصة عربية وأكثر من 500 خبير استثمار ومديري صناديق استثمار من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

تحتفل وزارة البيئة، باليوم العالمي للطيور المهاجرة تحت شعار «حماية الطيور.. كُنّ الحل»، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبالتعاون مع مشروع «الطيور الحوامة المهاجرة».

يشارك الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو خلال زيارته لمصر في القمة التشاورية التي يستضيفها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي غدا للشركاء الإقليميين للسودان.

ينطلق مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي والذي سيستمر حتى 25 أبريل الجاري، ويشارك فيه ممثلون عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين للبحث عن حلول للقضايا الملحة المتعلقة بالأمن العالمي.

تنظم الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مؤتمرها السنوي لعام 2019، تحت عنوان «العنف والمجتمع عبر العصور».