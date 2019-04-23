شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 198 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. ويشكل المجلس برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعضوية كل من الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، والأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى، والأنبا بولا، مطران طنطا، والأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط، والمستشار منصف سليمان، وعدد من الشخصيات العامة، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس.

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