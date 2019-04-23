شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته بطريقة "برايل" داخل لجنته بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة رائعة، وصل المواطن أمين حمدى ويعمل مدرسا من أصحاب الهمم، إلى مقر لجنته الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية، متعكزا على شقيقه للوصول لمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية التابعة لدائرة بولاق الدكرور الجيزة.

وبرغم إعاقته البصرية دخل أمين إلى لجنته وبدوره قام رئيس اللجنة بإحضار الأدوات الخاصة بطريقة برايل، الخاصة بمتحدى الإعاقة البصرية للإدلاء برأيه ثم وضع أمين صوته داخل صندوق الاقتراع وغمس أصابعه فى الحبر الفسفورى.

وفى نفس السياق شهدت لجان مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية التابعة لدائرة بولاق الدكرور الجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة العائلات وأطفالهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (2)



مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (3)