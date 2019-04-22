شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية توضح حقيقة ارتفاع أسعار السجائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر بالغرف التجارية، حقيقة ما يثار حول ارتفاع أسعار السجائر والمعسل، مشيرا إلى أنها لا تتعدى مجرد شائعات وبلبلة بسبب جشع التجار، مؤكدًا أنه لا توجد أي شركة زادت من أسعار السجائر.

وقال «الإمبابي» خلال مداخله هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، أن وزير المالية صرح بأنه لن يتم فرض ضرائب جديدة هذا العام على السجائر، لأن الحصيلة من الضرائب الأخيرة على قطاع السجائر والمعسل وصلت إلى 58 مليار جنيه.