شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إلغاء وإيقاف 7شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 5 شركات لزاول أسباب الإيقاف.

وأوضح الوزير، أنه تم إلغاء نشاط شركة الحمد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 148 شركات.

وأضاف "سعفان"، أنه تم إيقاف نشاط 6 شركات هى: "رواد الخليج" ترخيص رقم 806، و"كريم سيف" ترخيص رقم 1167، وأركان" ترخيص رقم 996، و"زهرة العرب" ترخيص رقم 245، و"البلتاجي" ترخيص رقم 1152، وزهرة الدلتا" ترخيص رقم 1190، وذلك لحين توفيق الأوضاع.

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وتم رفع الإيقاف عن 5 شركات هى:"الاتحاد المصري السعودي" ترخيص رقم 684، و"فيوتشر" ترخيص رقم 959 ، و"الجازع" ترخيص رقم 688، و"التيسير" ترخيص رقم 1042، و"نايل روز" ترخيص رقم 1180، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وأشار سعفان، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.