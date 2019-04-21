شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الشباب والرياضة التونسية فى القاهرة للمشاركة باجتماعات المكتب التنفيذى العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل إلي مطار القاهرة، سنية بن الشيخ، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، قادمة من تونس في زيارة عمل بجمهورية مصر العربية، بمناسبة انعقاد الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة الـ63 لمكتبه التنفيذي.

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و تعقد اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، بمقر جامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 21 إلي 24 إبريل الحالي، ستتسلّم بالمناسبة شارة "تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019" التي ستنطلق فعالياتها خلال شهر يونيو 2019 لتتواصل على امتداد سنة كاملة بمشاركة حوالي 3000 شاب وشابة من مختلف الدول العربية.

وتهدف هذه التظاهرة الشبابية العربية الى تنمية المعارف والمهارات الإبداعية، ونشر ثقافة السلم لدى الشباب العربي، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينه من خلال عدة ملتقيات وورشات عمل مشتركة.