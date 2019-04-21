وزيرة الهجرة: الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن إعلان نتائج الاستفتاء والأرقام النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت غرفة عمليات وزارة الهجرة، إنها رصدت إقبالاً من الجاليات المصرية بعدة الدول، في منتصف اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج.

وأضافت الغرفة، أن عدد الاستفسارات التي تلقتها الغرفة منذ اليوم الأول وحتى منصف اليوم الثالث ارتفعت إلى نحو 239 استفسارًا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج، وتم ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة.

وأشارت إلى أن الجالية المصرية بالكويت وفرت 15 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏

ومن جانبها، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إغلاق باب التصويت في الاستفتاء على التعديلات ‏الدستورية في نيوزيلاندا وأستراليا واليابان، مؤكدة أن غرفة ‏عمليات الوزارة مستمرة في المتابعة حتى انتهاء عملية التصويت في كل الدول التي يتواجد بها المصريون.

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وأكدت مكرم، أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في تقديم الدعم اللازم خلال أيام التصويت، موضحة أن اليوم الثالث شهدًا إقبالًا أكبر في عدد كبير من الدول حول العالم.، معربة عن شكرها وتقديرها لما يبذله المصريون بالخارج من جهود رغم بُعد السفارات ‏والقنصليات عن أماكن تواجدهم، مشيدة بالمجهودات التي تقدمها السفارات والقنصليات لتسهيل عملية الاستفتاء.

وأوضحت الوزيرة أن عمليات فرز الأصوات للمصريين بالخارج تأتي بعد غلق أبواب اللجان، وأن الهيئة ‏الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإعلان عن الأرقام النهائية والنتائج.

كما وجهت مكرم، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية ‏بالخارج واستقبال كافة الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ‏الاستفتاء‎ حتى انتهاء فعاليات هذا الاستحقاق الوطني خارج مصر.‏

وكانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أول أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (‏[email protected]‏)، وذلك للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجاري.‏