السيسي: مستمرون في جهودنا لإتمام المصالحة الفلسطينية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، إذ أكد السيسي موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وشدد عباس على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، كما استعرض عباس محددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، إذ أكد السيسي دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار

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