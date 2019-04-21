شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الإقبال على الاستفتاء أفشل مؤامرات أعداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإقبال على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أثبت فشل من وصفهم بأعداء الوطن في مؤامراتهم القذرة.
وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «المفرح في الأمر مشاركة الشباب، أكبر رسالة نوصلها لمن يحرضون على المقاطعة هي تجاهلهم».
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي: الإقبال على الاستفتاء أفشل مؤامرات أعداء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.