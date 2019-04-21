شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الإقبال على الاستفتاء أفشل مؤامرات أعداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإقبال على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أثبت فشل من وصفهم بأعداء الوطن في مؤامراتهم القذرة.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «المفرح في الأمر مشاركة الشباب، أكبر رسالة نوصلها لمن يحرضون على المقاطعة هي تجاهلهم».