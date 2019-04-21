شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أمام لجان «شطورة» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت قرية شطورة في سوهاج توافد الآلاف من الناخبين على اللجان للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في اليوم الثاني لعمليات التصويت، ووصلت المشاركة إلى أعلى درجاتها في جميع الاستحقاقات السياسية، ووفرت الأجهزة المختلفة كل وسائل الراحة والتيسير على المواطنين لتمكينهم من ممارسة حقهم في إبداء الرأي حول التعديلات الدستورية، وانتشرت سيارات تحمل لافتات حزب مستقبل وطن وعائلات القرية لحث المواطنين على ضرورة المشاركة.

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