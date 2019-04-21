شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينظم مسيرة لتحفيز المواطنين على الاستفتاء بحي الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب مستقبل وطن في حي الأسمرات بمدرسة تحيا مصر2 مسيرة وطنية لحشد الجماهير وتحفيزهم على النزول في اليوم الثاني إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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حيث قام حازم أبوطاقية، عضو مستقبل وطن يرافقه أطفال الحزب بالتجول في لجان حي المقطم وإهداء باقات الزهور لجال الجيش والشرطة اعترافا بمجهوداتهم خلال عملية الاستفتاء.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.