انت الان تتابع السيسي: نحرص على تعزيز العلاقات مع أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، للسيناتور الديموقراطي رون وايدن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وايدن ثمن مستوى التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار وتدعيم قواعد السلام في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف راضي، أن عضو مجلس الشيوخ أشاد بدور مصر الناجح والفاعل في مكافحة الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني وإرساء قيم التسامح.وفي 10 أبريل الماضي، غادر السيسي، واشنطن، في ختام زيارة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت يومين، ضمن جولة خارجية زار خلالها غينيا، فيما سيقوم بزيارة كل من: كوت ديفوار والسنغال.وأجرى