شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على لجان الاستفتاء في مصر القديمة.. والناخبون يصطحبون أطفالهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان اﻻنتخابية في منطقة مصر القديمة، الأحد، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت مدارس الأورمان والتحرير والملك الصالح الثانوية، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية وأبو السعود الابتدائية، إقبالا كثيفا من الناخبين خلال اليوم الثاني من عملية الاستفتاء.

وسيطر مشهد تواجد الأطفال مع أهاليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية على أجواء العملية الانتخابية بالمنيل ومصر القديمة.

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وحرص المواطنون على إحضار أبنائهم إلى هذا الكرنفال الانتخابي، وسط إذاعة الأغاني الوطنية. وفتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين في التاسعة صباحًا للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، تحت إشراف قضائي وتأمين للقوات المسلحة والشرطة. كما حرص عدد من المتطوعين على تعريف المواطنين بأرقام اللجان الخاصة بهم، من خلال رقم البطاقة، وسط تواجد أمني كثيف.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.