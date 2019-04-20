"الوطنية للانتخابات": نجحنا في تحدي "ضيق الوقت" أثناء التجهيز للاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة الوطنية واجهت تحدي ضيق الوقت للإعداد للاستفتاء، لكنها نجحت فيه ودائما مستعدة لتنفيذ أي استحقاق انتخابي.

وأضاف "الشريف" خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الهيئة استعدت جيدا للاستفتاء سواء بتنقية قاعدة بيانات الناخبين وقاعدة القضاة والموظفين والإعلام المتابع وكذلك لجان الاستفتاء.

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وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.