انت الان تتابع السيسي يهنيء الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وبدأ المواطنون المصريون المسيحيون، في 4مارس الماضي، رحلة الصوم الكبير، ومدته 55 يوما، تنتهي مع الساعات الأولى ليوم الأحد 28 أبريل المقبل، الموافق عيد القيامة، عقب قداس العيد مساء السبت، ويشغل الصيام، مساحة كبيرة من حياة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طوال العام،وينقسم الصيام على عدة تقسيمات بين صوم من الدرجة الأولى: يتم فيه الانقطاع عن الطعام والشراب، وصوم درجة تانية لا يشترط فيه الانقطاع عن الطعام.

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اللافت للنظر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم تترك فترة بلا هدنة من الصوم طوال العام إلا من 22 أغسطس وحتى 24 نوفمبر، وفيها يكون صوم يومي الأربعاء والجمعة من أكل أسبوع.. فنهاية العام منذ 25 نوفمبر وحتى 7 يناير صوم الميلاد، وفي فبراير ومارس يكون صوم يونان والصوم الكبير، ثم فترة هدنة في نهاية أبريل ومايو