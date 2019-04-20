شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يصطحب مسنًا إلى داخل اللجنة على كرسي متحرك في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مسنا يدعى ناثان عبدالنور مشرقي، 83 عاماً، على كرسي متحرك إلى داخل لجنة الانتخاب بمدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات بحي شرق مدينة أسيوط للإدلاء بصوته الانتخابي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط سعادة وفرحة من الحضور حيث وجه «ناثان عبدالنور» الشكر للمحافظ على تلك اللفتة الكريمة كما حرص على التقاط صورة تذكارية معه بمناسبة هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاستقرار الذي تنعم به مصر.

جاء ذلك أثناء تفقد الوزير المحافظ لبعض اللجان الانتخابية والإدلاء بصوته بمدرسة عصمت عفيفى الإعدادية بنات للاطمئنان على سير عملية التصويت وتفقد الأحوال الأمنية باللجان.

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رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد .

وعبر «ناثان» عن سعادته للمشاركة في العرس الديمقراطي والذى حرص دائما على المشاركة في جميع الانتخابات التي تتم تعبيرًا عن حقوقه المشروعة في الإدلاء بصوته حرصًا على استقرار الوطن وتحقيق التنمية التي ننشدها جميعًا والسلام المجتمعي الذي ننعم به.

وأشاد محافظ أسيوط بالإقبال الكبير من السيدات وكبار السن على لجان المدينة وقرى المراكز تعبيرًا عن حقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم في العرس الديمقراطي للاستفتاء على التعديلات الدستورية مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط لتأمين العملية الانتخابية والتواجد أمام المقار الانتخابية وداخلها وفقاً لخطط التأمين المشتركة الموضوعة لتأمين العملية الانتخابية.