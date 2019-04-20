انت الان تتابع هل الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة؟.. الإفتاء ترد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شوقي علام مفتي الجمهورية

أكدت دار الإفتاء أنه ليس من البدعة إحياء ليلة النصف من شعبان بأنواع القربات، موضحة أن ذلك من معاني قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ?وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ?، واستشهدت بعدد من الأحاديث الشريفة التي وردت في فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا». ودعت دار الإفتاء المسلمين جميعا إلى اغتنام هذه الليلة المباركة، والتقرب فيها إلى الله بالذكر والدعاء، وسؤاله الخير للنفس والأهل والوطن وجميع المسلمين.

وأشارت الإفتاء إلى أن الله تعالى خص الأمة الإسلامية بكثير من مواسم الخير، ومن هذه المواسم ليلة النصف من شعبان، فيستحب صيام نهارها، وقيام ليلها، والتقرب إلى الله فيها بالذكر والدعاء، وأنها أصدرت فيديو (موشن جرافيك) بهذه المناسبة.وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنها الجهة الوحيدة المسؤولة

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