انت الان تتابع كيفية استخدام بنك المعرفة؟.. وزير التعليم يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طارق شوقي وزير التعليم
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دليل استخدام "نظام بنك المعرفة لإدارة التعلم"، وقدم الوزير من خلال 30 صورة تشرح شرحا وافيا لخطوات تسجيل الدخول على بنك المعرفة المصري، وطريقة الاستفادة من نظام ادارة التعلم الموجودة داخل بنك المعرفة المصري، وطرق البحث، والوصول إلى المكتبة الرقمية والاستفادة من محتواها، وتصفح مختلف المصادر والناشرين المتاحين في بنك المعرفة المصري.
وكشف شوقي، في مارس الماضي أنه علم من الإدارة التكنولوجية لبنك المعرفة المصري ونظام إدارة التعلم (LMS) على بنك المعرفة المصري (EKB)، أنه خلال الـ28 يوما الماضية تم تحميل (Downloading) لـ126 TeraByte من المصادر التعليمية إلى أجهزة التابلت الموجودة مع طلاب أولى ثانوي، موضحا أن المحتوى الكلي المطبوع لمكتبة
وكشف شوقي، في مارس الماضي أنه علم من الإدارة التكنولوجية لبنك المعرفة المصري ونظام إدارة التعلم (LMS) على بنك المعرفة المصري (EKB)، أنه خلال الـ28 يوما الماضية تم تحميل (Downloading) لـ126 TeraByte من المصادر التعليمية إلى أجهزة التابلت الموجودة مع طلاب أولى ثانوي، موضحا أن المحتوى الكلي المطبوع لمكتبة الكونجرس الأمريكية يوازي 10 TeraByte، ما يعني أن طلاب مصر قرأوا ما يوازي 12.6 ضعفا لمكتبة الكونجرس الأمريكية في أقل من شهر واحد.
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وقال: "هذه الأرقام الموثقة إن دلت على شيء، فإنما تدل على استجابة أبنائنا السريعة لفرص التعلم الجديدة، وتوفر الرغبة عندهم في الاستفادة من فرص التعلم الحقيقي، رغم كل حملات التشكيك في المنظومة وفي قدرات أبنائنا. (التفاصيل)
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