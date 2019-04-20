شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور تتفقد بعض اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري بعض اللجان الانتخابية في منطقة الزمالك، حيث اطلعت على إجراءات الافتتاح وسير العملية الانتخابية في المركز الانتخابي الموجود بكلية التربية الرياضية، وتابعت تصويت المواطنين المتواجدين في المركز.

وأشادت أبوغزالة أثناء جولتها التفقدية بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على عملية الاستفتاء، وتناولت منهجية عمل بعثة الجامعة والملاحظات الأولية التي وردت من المتابعين حول مجريات افتتاح مراكز الاقتراع وبدء عملية التصويت، والتي أشارت إلى أن عملية الافتتاح تأخرت في بعض مراكز الاقتراع، إلا أنها تمت بسلاسة في غالبية لجان الاقتراع التي زارها المتابعون، كما أكد المتابعون توفر المواد اللوجستية اللازمة لعملية الاقتراع، ولاحظوا الدور المهم لقوات الجيش والشرطة في تأمين العملية الانتخابية.