شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تصطحب حفيدتها «أمينة» للإداء بصوتها في الاستفتاء وتوجه رسالة لأمهات مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حفيدتها أمينة أثناء إدلائها بصوتها في الاستفتاء على الدستور، السبت، بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات بشارع العروبة بالقاهرة.

وقالت الوزيرة لـ «المصري اليوم»:«أن حرصت على اصطحاب حفيدتي أمينة لتوصيل رسالة لكل أم مصرية، على تربية النشء منذ الصغر على المشاركة السياسية وكيفية تعلم المسؤولية».

وأضافت،«أن مصر تحتاج إلى الجميع لبنائها، وتحقيق نهضتها والتنمية».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

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وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية