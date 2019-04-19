صور.. تزايد إقبال المصريين بالسويد للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر السفارة المصرية فى السويد تزايد الإقبال من قبل أعضاء الجالية المصرية، للمشاركة فى التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

المصريون يشاركون فى الاستفتاء على الدستور فى السويد وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد. Advertisements

جانب من مشاركة المصريين فى الاستفتاء على الدستور وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

أبناء الجالية المصرية فى السويد بعد الإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية

مواطن مصرى يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسويد

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