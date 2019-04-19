أخبار مصر | "الخارجية" تتابع سير عملية التصويت في الاستفتاء للمصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية" تتابع سير عملية التصويت في الاستفتاء للمصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين فى الخارج للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض أحكام الدستور خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل 2019، تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية منذ صباح اليوم، بدء إجراءات التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

حيث توافد العديد من المصريين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وتزايدت الأعداد عقب صلاة الجمعة خاصةً فى دول الخليج. ومن المتوقّع استمرار توافد المواطنين خلال اليومين المقبلين السبت 20 إبريل والأحد 21 أبريل عطلة نهاية الأسبوع فى أنحاء مختلفة من دول العالم.

وتستمر غرفة عمليات وزارة الخارجية فى المتابعة على مدار الساعة مع البعثات فى الخارج، والتأكُد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير عملية الاستفتاء، وتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والرد على جميع الاستفسارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.