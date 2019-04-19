خبراء: لا يحق لأوغندا منح البشير حق اللجوء السياسي

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أوغندا: يمكننا التفكير في منح البشير حق اللجوء السياسي.. عتلم: لا يحق لأي دولة أن تمنح البشير حق اللجوء السياسي.. وأحمد: مخالفة صريحة للقوانين الدولية

في تطور جديد لقضية الرئيس السوداني عمر البشير، أعلنت أوغندا عن نيتها منح الرئيس المعزول حق اللجوء السياسي تقديرًا منها للجهود التى لعبها البشير فى التهدئة فى قضية السودان، والتوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان، إذ أكدت أوغندا على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي «هنري أوكيلو أوريم»: «إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا»، مضيفًا: «أوغندا تتابع التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني، ومن بينها الانتقال السلمي للحكم المدني».

الموقف الأوغندي من البشير أثار حالة كبيرة من الجدل فى الشارع العربي، خاصة في ما يتعلق بتوقيت خروج مثل هذه التصريحات، وفى ظل مطالبة الشعب السوداني بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني والقصاص منه على الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب السوداني وفى حق الإنسانية، وملاحقة المحكمة الجنائية للبشير منذ سنوات. "التحرير"

الموقف الأوغندي من البشير أثار حالة كبيرة من الجدل فى الشارع العربي، خاصة في ما يتعلق بتوقيت خروج مثل هذه التصريحات، وفى ظل مطالبة الشعب السوداني بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني والقصاص منه على الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب السوداني وفى حق الإنسانية، وملاحقة المحكمة الجنائية للبشير منذ سنوات. "التحرير" توجهت إلى عدد من خبراء القانون الدولي، لمعرفة الموقف القانوني من منح أوغندا حق اللجوء السياسي للبشير، وهل يحق لها من الأساس منحه هذا الحق أم لا، وهل تقع على عاتقها مسؤولية قانونية إذا قامت بهذه الخطوة. (اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تتخذ إجراءً جديدا بشأن السودان) الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، قال إنه "وفقا للقوانين الدولية، لا يحق لأوغندا وغيرها، سواء كانت دولة أوروبية أو إفريقية، أن تمنح حق اللجوء السياسي للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خاصة أن البشير يواجه العديد من التهم الإنسانية وجرائم الحرب فى حق الشعب السوداني". Advertisements وأكد عتلم لـ"التحرير": "يجب على السلطات السودانية المتمثلة فى المجلس العسكري السوداني أن تقوم بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني، أو تقوم بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية صاحبة الاختصاص فى محاكمته بعد القضاء السوداني، خاصة أنها أصدرت أمرا بتوقيف البشير والقبض عليه منذ سنوات". رفض السودان تسليم البشير مع عدم اتخاذه خطوات جادة وعاجلة فى محاكمة البشير يعنى أنه غير جاد فى المحاكمة، وهو الأمر الذى يجعله عرضة للعقوبات من قبَل مجلس الأمن والأمم المتحدة. (اقرأ أيضا: الوكالة الألمانية: اتفاق سري لنقل البشير إلى دولة خليجية) بينما اتفق مع الرأى السابق الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، قائلا إن الرئيس السوداني عمر البشير تحت سيطرة السلطات السودانية، وفي ظل وجود مجموعة من الجرائم التى تلاحق البشير فى الداخل والخارج فإن المجلس العسكري أمامه خياران، الأول محاكمة البشير أمام القضاء السوداني، والآخر هو صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، ومطالب بتسليمه من أجل محاكمته على الجرائم التى ارتكبها. وأوضح أحمد، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أما في ما يتعلق بإعلان أوغندا عن نيتها منح البشير حق اللجوء السياسي، فهذا أمر غير وارد ومن المستحيل حدوثه، لأن اللجوء السياسي لا يكون إلا بعد سفر الشخص إلى الدولة التى يريد اللجوء إليها وطلب حق اللجوء بنفسه، وأن يكون هذا الشخص من المحتمل تعرضه لاضطهاد وإذاء بناءً على العرق أو الجنس أو الدين، ومن حق هذه الدول القبول أو الرفض، وهذه الشروط غير متوفرة فى قضية البشير". وشدد أحمد على أن "تصريح أوغندا يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، لذلك فإن حديث وزير الخارجية الأوغندى ليس له قيمة، والمحكمة الدولية ليس لديها الحق فى فرض عقوبات على السودان حال رفضه تسليم البشير، لأنها تعاقب أفرادًا فقط وليس لديها سلطة معاقبة الدول". (اقرأ أيضا: مقر إقامة البشير.. 10 معلومات عن سجن كوبر) وكان الفريق جلال الدين شيخ، مدير المخابرات السودانية الجديد، قال إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة، مردفًا: «قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية من عدمه، سيُتخذ من قبَل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبَل المجلس العسكري الانتقالي».

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