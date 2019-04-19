شكرا لقرائتكم خبر عن الطوابير تظهر أمام السفارات.. مصريون بالخارج يواصلون التصويت على تعديل الدستور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوافد أبناء الجاليات المصرية بالخارج على مقار السفارات والقنصليات منذ صباح اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي انطلق اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام وظهرت طوابير انتخابية أمام السفارات بالخارج.

وتشهد عدة سفارات إقبالا كثيفا وخاصة في البلدان العربية ومن بينها البحرين والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة حيث يوافق اليوم الجمعة يوم الراحة الإسبوعية، كما يواصل أبناء الجاليات في أوروبا وأفريقيا والبلدان الآسيوية التوافد على اللحان الانتخابية الفرعية لممارسة حقهم الدستوري.

وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية في مقار السفارات وعدد من القنصليات المصرية أبوابها أمام أبناء الوطن المغتربين الذين يحرصون على وضع حجر جديد في البناء الديمقراطي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى لكل دولة).

وكانت سفارة مصر بنيوزيلندا أنهت في وقت سابق اليوم الجمعة التصويت لليوم الأول من الاستفتاء في الساعة التاسعة مساء ( بتوقيت ويلنجتون) نظرا لفارق التوقيت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل العمل على قدم وساق في اللجنة التي شكلتها وزارة الخارجية برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية بمقرها بالقاهرة للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة والتنسيق مع 140 مقر انتخابي في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وكانت السفارات المصرية بالخارج قد وجهت الدعوة للمواطنين للمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون المشاركة الوطنية تعد عملا وطنيا يرتبط باستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية الهادفة لمستقبل زاخر بالخير لأبناء الوطن.

استفتاء المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية

استفتاء المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية

استفتاء المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية

بدء تصويت المصريين بنيوزلندا في الاستفتاء على التعديلات الدستوري

بدء تصويت المصريين بنيوزلندا في الاستفتاء على التعديلات الدستوري

بدء تصويت المصريين بنيوزلندا في الاستفتاء على التعديلات الدستوري

بدء تصويت المصريين بنيوزلندا في الاستفتاء على التعديلات الدستوري

بدء تصويت المصريين بالرياض في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدء تصويت المصريين بالبحرين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدء تصويت المصريين بالرياض في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاستفتاء على التعديلات الدستورية