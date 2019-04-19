أخبار مصر | 22 جامعة تشارك في تصفيات "رالي" للسيارات الكهربائية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 جامعة تشارك في تصفيات "رالي" للسيارات الكهربائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت قبل قليل فعاليات تصفيات مسابقة رالي السيارات الكهربائية المصرية (EVER Egypt 2019) لخريجي طالبة كليات الهندسة بجميع تخصصاتها، برعاية اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

ويبلغ عدد الفرق المشاركة في التصفيات 22 فريق من مختلف الجامعات المصرية بعدما كانوا 31 مشارك، حيث يتم اختيار الفرق المؤهلة للنهائيات للسباق في شهر أكتوبر القادم.

وقال الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، في بيان له، إن رالي السيارات الكهربائية المصرية (EVER Egypt) هي مسابقة تمنح المهندسين الشباب المصريين الفرصة لتحدي مهاراتهم الفنية والإبداعية في تصميم وبناء وتطوير مفهوم السيارة الكهربائية.

وأوضح عاشور، تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المسابقة في تعظيم الاستفادة من خريجي طلبة كلية الهندسة بتخصصات متعددة مع المعرفة والمهارات العملية والخبرة اللازمة في تصميم تصنيع تشغيل و صيانة السيارات الكهربائية.

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وتابع كما تتمثل هذه الخطوة في إنشاء الموارد البشرية اللازمة لتشغيل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا من منطلق تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواكبة التقدم التكنولوجى وسوف تكون بداية لتأثير إيجابي كبير على استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتضمنت الفرق المشاركة في (EVER Egypt 2019)، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرعيها هليوبلس والقرية الذكية، الأكاديمية المصرية للهندسة، الجامعة الالمانية (GUC)، الجامعة الامريكية (AUC)، الجامعة البريطانية فى مصر (BUE)، الجامعة الروسية المصرية (ERU)، الكلية الفنية العسكرية، المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، جامعة الزقازيق، جامعة الفيوم، جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، جامعة المنوفية، جامعة النيل، جامعة بنها (شبرا)، جامعة حلوان، جامعة حلوان (المطرية)، جامعة عين شمس، جامعة قناة السويس، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مودرن اكاديمى و هندسة الكترونيات منوف.

وتم انعقاد مسابقة رالى السيارات الكهربائية المصرية (EVER Egypt 2018) الماضية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالى و البحث العلمى، العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، كلية الهندسة بجامعة عين شمس و iHub.

وكانت فعاليات السباق فى العاصمة الادارية الجديدة باشتراك 9 فرق من الجامعات المصرية، حيث تم بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات ايضا للصحافة والإعلام لتغطية فعاليات السباق، وحضر حوالي 2000 متفرج.