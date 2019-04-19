شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية للصف الأول الثانوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات تتعلق بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى المقرر إجراؤها 19 مايو المقبل.. ”الخليج 365” يقدم فى 7 معلومات أبرز هذه الضوابط. 1 - عدم تسكين طلاب "المدارس الخاصة، المعاهد القومية، المنازل، الخدمات" على المدارس المحددة كمقار تقدير. 2 - تسكينهم بمدارس حكومية مزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة. 3 - توفير أجهزة التابلت لطلاب المنازل وتوزيعها على الطلاب أثناء بدأ الاختبار يوميًا وجمعها عقب انتهاء الاختبار وذلك على سبيل العهدة. Advertisements 4 - التأكد من جاهزية المدارس الحكومية بالبنية التكنولوجية لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونيًا. 5 - التأكد من جاهزية التابلت الخاصة بالطلاب وإزالة العقبات التى تحول دون جاهزية التابلت. 6 - جاهزية التابلت تقع على مسئولية الطالب. 7 - تقدير المواد الدراسية للاختبارات سيبدأ يوم 22 مايو المقبل.

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