الأرصاد: غدا تحسن الطقس.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

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طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة مضطربة، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج بالبحرين من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السحطية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 13 24طنطا 13 24دمنهور 13 21الإسكندرية 13 21بلطيم 13 21مطروح 12 20السلوم 12 20سيوة 12
وحالة البحر المتوسط معتدلة مضطربة، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج بالبحرين من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السحطية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 14 25
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 21
بلطيم 13 21
مطروح 12 20
السلوم 12 20
سيوة 12 26
بورسعيد 14 20
دمياط 14 20
الزقازيق 12 24
الإسماعيلية 12 25
السويس 12 25
العريش 11 21
رفح 11 20
رأس سدر 14 25
نخل 10 22
نويبع 17 24
طابا 12 23
كاترين 7 19
الطور 16 26
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 18 27
مرسى علم 19 27
الفيوم 13 26
بني سويف 13 26
المنيا 12 27
أسيوط 12 28
سوهاج 13 29
قنا 14 29
الأقصر 16 30
أسوان 17 31
أبو سمبل 17 31
الوادي الجديد 15 30
شلاتين 19 27
أبو رماد 20 26
رأس حدربة 19 25
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