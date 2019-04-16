أخبار مصر | اللجان النقابية بالآثار تطلق حملة توعوية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجان النقابية بالآثار تطلق حملة توعوية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم أولى الندوات التوعوية التي نظمتها اللجان النقابية بوزارة الآثار، لتعريف موظفيها بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة وذلك بمبنى قصر إسماعيل باشا المفتش بلاظوغلى.

شهد الندوة عدد كبير من موظفي قطاع التمويل والمتاحف والمشروعات من بينهم حسين رفاعى رئيس قطاع التمويل وضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الاسلامية، و عصام حنفي رئيس اللجنة النقابية بالقاهرة وصلاح الهادي أمين عام نقابة الوجه البحري.

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وتم خلال الندوة عرض المواد التي سيتم تعديلها في الدستور والمواد المستحدثة وأثر هذه التعديلات على استقرار الأوضاع في مصر والتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستفتاء.

وهو ما سيكون له الأثر الكبير فى استقرار الدولة وعودة السياحة بقوة حتى عن ما قبل 2011 مما سينعكس على المجتمع عامة والعاملين بالآثار خاصة.

وأشار صلاح الهادي أمين عام النقابة، أن اللجان النقابية ستواصل غدًا عقد ندواتها بقبة الغوري بحضور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار ، كما ستشارك النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار بعد غد في مؤتمرها الضخم الذي سيعقد بمقرها بشارع الجلاء.