أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب هذه المناطق اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب هذه المناطق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والتي تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه المواطنون لذا عليهم توخي الحذر في الساعات الأولى من صباح اليوم أثناء القيادة.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 25
شبين الكوم 14 25
طنطا 13 24
دمنهور 12 23
الإسكندرية 13 21
بلطيم 13 21
مطروح 14 25
السلوم 12 22
سيوة 13 27
بورسعيد 15 20
دمياط 14 21
الزقازيق 13 25
الإسماعلية 12 26
السويس 14 26
العريش 12 23
رفح 13 22
رأس سدر 13 26
نخل 10 23
نويبع 17 25
طابا 13 23
كاترين 07 22
الطور 16 29
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 19 29
مرسى علم 22 28
الفيوم 15 26
بني سويف 14 26
المنيا 12 26
أسيوط 13 27
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 19 32
أسوان 20 33
أبوسمبل 22 33
الوادي الجديد 16 32
شلاتين 22 31
أبو رماد 21 31
رأس حدربة 23 28
حلايب 22 28