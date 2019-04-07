شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ماراثون الاستفتاء على الدستور.. الحبس والغرامة فى انتظار مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعدد الشائعات، ويزداد عدد مروجيها قبل المناسبات العامة للدولة كالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى تلك الأيام قبل انطلاق ماراثون الاستقاء على التعديلات الدستورية.

”الخليج 365” يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

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وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.