مصر | عرض الطفل المتعدى عليه جنسيا ببولاق أبو العلا على الطب الشرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض الطفل المتعدى عليه جنسيا ببولاق أبو العلا على الطب الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة بولاق أبو العلا، مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على طفل تعدى متسول عليه جنسيا، وإعداد تقرير حول ملابسات التعدي عليه.

كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن قسم شرطة بولاق أبو العلا حسبما جاء في الأوراق الرسمية، تلقى بلاغا من أحد المارة يفيد تمكنه من ضبط أحد المتسولين وبرفقته طفل ويمارس معه الفحشاء.

وبإعداد الأكمنة اللازمة وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتبين أنه متسول وبمواجهته أمام النيابة بالواقعة أقر بها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.