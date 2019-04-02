حدث في 8 ساعات| كامل الوزير يبحث تطوير مزلقانات والإسكان تطرح أرأضٍ جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شهدت مصر، الثلاثاء، عددًا من الأحداث على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللائحة التنفذية لقانون حماية المستهلك، واستقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر المشيخة.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في الـ8 ساعات الماضية:

"فترة إرجاع واستبدال للسلع".. مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لـ"حماية المستهلك"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

يأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.

وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، وألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.

بدء لقاء الإمام الأكبر والأمين العام للأمم المتحدة بمشيخة الأزهر

بدأت صباح الثلاثاء جلسة المباحثات الموسعة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة.

وتتناول المباحثات أوجه التعاون بين الأزهر الشريف والأمم المتحدة في مجالات نشر السلام والتعايش ومواجهة العنف والتطرف، والتصدي للكراهية والإسلاموفوبيا.

الكهرباء توقف تركيب العدادات للعقارات الجديدة لحين طلاء الواجهات

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ فبراير الماضي، في تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم توصيل التيار الكهربائي لأي عقار دون طلاء واجهته، وعدم إجراء أي معاينات ومقايسات لعقارات دون طلاء الواجهة الخاصة بها.

وأصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، طالبتهم فيها بعدم تركيب أي عدادات لأي منازل رسمية كانت أو مخالفة، إلا بعد التأكد من أن العقارات مدهونة الواجهة، حتى لا يتعرض الموظف للتحقيق والخصم من الراتب والحوافز، كون التعليمات مشددة في هذا القرار.

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"هنصيّف إمتى؟".. الأرصاد تعلن موعد تخفيف الملابس

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، إن فصل الربيع ما زال في بدايته، ويتميز بسرعة التقلبات الجوية الحادة.

وأضاف عطا، لمصراوي، الثلاثاء: "نتوقع لدرجة كبيرة جدا موجة تقلبات أخرى، وأن تقل درجات الحرارة مرة أخرى".

وكشف عطا، عن موعد تخفيف الملابس للمواطنين، وهو الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي.

"دون تدخل المريض".. "الصحة" تصدر قرارًا بشأن العلاج على نفقة الدولة

شرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 77 الصادر بتاريخ، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 71 لسنة 2019.

ونص القرار في مادته الأولى على: "تلتزم الجهات مقدمة خدمات العلاج على نفقة الدولة بضرورة مراعاة الإجراءات الآتية:

في 21 مدينة جديدة.. الإسكان تعلن طرح 1982 قطعة أرض

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوزارة، مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة، و891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزًا"، في 13 مدينة جديدة، موضحًا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وقال الجزار، في بيان، الثلاثاء، إن أسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 7/4/2019.

"نظم تحكم".. كامل الوزير يبحث تطوير 300 مزلقان سكة حديد

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع؛ لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية، ودفع معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وحسب بيان، الثلاثاء، أكد وزير النقل أهمية التصنيع المحلي خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، وكذلك العمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية لأن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب احدث انواع التكنولوجيا بما يساهم تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب