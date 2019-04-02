حسب الله: التعديلات الدستورية لمصر وليست للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المصريين هم من طلبوا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح في انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤ وهو لبى النداء، مشيرا إلى أنه يبذل قصارى جهده لنهضة البلاد في مختلف القطاعات.

وأكد حسب الله، خلال مشاركته في مؤتمر حزب الحرية المصري، حول إطلاق حملة لحشد المواطنين للمشاركة في التعديلات الدستورية تحت شعار "خليك مسئول شارك في الدستور"، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية من الله للمصريين.

وأوضح: "من يعتقد أن الحرية تنفيذ وجهة نظر واحدة فهذا أمر خاطئ للغاية بل المشاركة هي أزهى ممارسة الديمقراطية"، مذكرا أن التعديلات الدستورية الجديدة لمصر وليس للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن ممارسة العمل الحزبي والسياسي بشكل سليم يتمثل في التفاعل مع المواطنين بشكل مباشر وليس بالجلوس على مقاعد المكاتب.

وتابع أن الحزب يستمد قوتة من التفاعل مع الشارع المصري، مؤكدا أن حملة الحزب التي اطلقها تستهدف كثافة المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية بكل حرية سواء أكان المواطن موافقًا أو رافضًا.

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