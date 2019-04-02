"حساسين" يتقدم بتظلم لـ"الأعلى للإعلام" على قرار وقف بث "الرافدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى النائب سعيد حساسين، مالك قناة الرافدين الموقوفة، أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء؛ لتقديم تظلم على قرار المنطقة الإعلامية الحرة بإغلاق القناة لوجود مشاكل قانونية في ملكية القناة.

وطالب حساسين، أحمد سليم في تظلمه بتدخل المجلس لعودة بث القناة مرة أخرى.

وأعلن حساسين، في بيان له أمس بثه على شاشة الرافدين عقب تسويدها غلق القناة بناء على القرار رقم 1251 الصادر في 1 أبريل الجاري من المنطقة الحرة الإعلامية لحين تقنين أوضاع القناة.

وقال حساسين في تصريح خاص لمصراوي، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب المنطقة الحرة الإعلامية لوقف القناة لحين توفيق أوضاعها وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف حساسين: أعددت تظلما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرساله غدا، وسأطلب في خطابي مهلة تعمل خلالها القناة لحين توفيق الأوضاع، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان ولا أقبل بتشريد أي من العاملين بالقناة.

وعن الموقف القانوني لبرنامج ستاد الزمالك، أوضح رئيس قناة الرافدين أن البرنامج من إنتاج القناة، حيث تعاقد مع الإعلامي خالد الغندور لتقديم، ولا صحة لما يتردد عن بيع الهواء أو تأجيره لصالح نادي الزمالك.

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