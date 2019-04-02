أخبار مصر | "الأطباء": الانعقاد الثاني للجمعية العمومية الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء": الانعقاد الثاني للجمعية العمومية الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النقابة العامة كافة الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية في الانعقاد الثاني لها الجمعة القادم 5 أبريل، وذلك الساعة 1 ظهرا بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، يبدأ تسجيل الحضور من الساعة 10 صباحا، بالإضافة للموضوعات التقليدية للجمعية العمومية العادية وهي مناقشة تقرير الأمين العام والميزانية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية.

وتناقش الجمعية العمومية للأطباء قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، وكذلك مشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.

الصحة النفسية: تدريب خاص للأطباء والإخصائيين على مواجهة الانتحار



أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية عن تنظيم تدريب خاص للأطباء والإخصائيين النفسيين العاملين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان فقط بحملة "حياتك تستاهل تتعاش" الخاص بالتوعية للحد من انتشار ظاهرة الانتحار.

وطالبت الأطباء الذين لم يسجلوا في الاستمارة السابقة، التسجيل في موعد أقصاه غدًا الأربعاء 3 أبريل الساعة 3 عصرًا.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب يوم الخميس 4 أبريل حتى يوم الثلاثاء 9 أبريل من العاشرة صباحًا حتى 3 عصرًا.