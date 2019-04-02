أخبار مصر | ننشر خطة 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطة 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تقديمها احتفالًا خاصًا بذكرى الإسراء والمعراج عبر قنواتها الإذاعية والتليفزيونية، والتي جاءت كالتالي:

ويحتفل التلفزيون المصري بذكري ليلة الإسراء والمعراج عبر قنواته المختلفة؛ حيث تطوع القناة الفضائية المصرية بعض البرامج للحديث عن المناسبة العطرة وهي (حديث الصباح - سيدتي - مباشر من مصر - مجلس الفقه) كما ستنقل قناة مصر الأولي و الفضائية المصرية فى بث مشترك على الهواء مباشرة من "مسجد الحسين" لنقل احتفال وزارة الأوقاف.

وتطوع القناة الثانية برامجها للحديث عن المناسبة ومنها برنامج "بنصبح عليك ، تسابيح ، من كلمات القرآن".

كما تحتفل شبكة القرآن الكريم بذكري الإسراء والمعراج، ومن خلال مجموعة من الفترات والأحاديث الدينية على مدار اليوم.

وتشمل فترة مفتوحة على الهواء بعنوان الإسراء والمعراج كرحلة ربانية لمواساة رسول الإنسانية، كما تشارك الشبكة في نقل إحتفالية الإذاعة بهذه الذكري علي الهواء من أحد المساجد الكبرى بالقاهرة، وتشمل خطة التغطية أيضًا مجموعة من البرامج منها كتابات إسلامية، مجلة الأسرة، قصة مكان، بالإضافة إلى إذاعة تسجيل نادر لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الإسراء والمعراج.