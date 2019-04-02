أخبار مصر | الزناتي: أوركسترا الشباب والرياضة على مسرح "الصحفيين" في ذكرى تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: أوركسترا الشباب والرياضة على مسرح "الصحفيين" في ذكرى تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن اتفاقه مع وزارة الشباب والرياضة، على إقامة حفل فني كبير على مسرح نقابة الصحفيين، بالمجان للزملاء وأسرهم، لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، في ذكرى انتصارات أعياد تحرير سيناء.

وقال "الزناتي" إن الحفل سيكون يوم الأحد ٢٨ من إبريل الجاري، في إطار التعاون الدائم والمثمر بين نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.