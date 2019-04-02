مصر | بدء فعاليات توقيع بروتوكول بين "الطب الشرعي" و"مكافحة الإدمان"

وجاء ذلك بحضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، والدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لأفتتاح ورشة عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.