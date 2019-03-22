شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراض للدولة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزال حي فيصل بالسويس تعديات على أملاك الدولة في نطاق مديرية الأوقاف ومدينة المستقبل.
وتأتي عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، حيث جرى إزالة تعديات على أرض من أملاك الدولة على مساحة ٣٦٣٠ مترًا مربعًا بجوار مديرية الأوقاف، التي تم تخصيصها كلوحة توزيع كهرباء لمدينة «دارك». وتم نقل جميع الإشغالات الموجودة بالأرض المتعدى عليها.
كما قام الحي أيضًا بإزالة تعديات على أرض للدولة على مساحة ١٠٠٠ متر بمدينة المستقبل أمام قسم فيصل الجديد.
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