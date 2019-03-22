شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يفتتح غدًا ملتقيين للتوظيف يوفران 10 آلاف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، غدا السبت، ملتقيين للتوظيف، يوفران أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة.

وقال الوزير إن الملتقيين يقاما في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة»، ويقام الأول تحت عنوان: «ملتقى التوظيف السنوي للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة»، بمشاركة 23 شركة من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلي، والثاني «ملتقى توظيف الشباب» وينظمه حزب حماة الوطن بنادي بهتيم الرياضي بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بمشاركة 49 شركة.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياة كريمة لائقة، بالبدء الحقيقى في العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب وقدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل.