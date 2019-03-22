شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: إتاحة اختبارات «أولى ثانوي» أمام الطالب 12 ساعة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، 24 مارس، ستكون متاحة أمام الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من 9 صباحا حتى 9 مساء في اليوم الواحد لكل مادة، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد ادخاله الكود الخاص به والذي سيستلمه من مشرف أو اخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وأضاف الوزير في تصريحات، الخميس، أن الأحد المقبل سيكون يوم دراسيا عاديا يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوي بعد استلامهم للتابلت، موضحا أن أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.

وشدد على أن الهدف هو تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت؛ حيث سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثاني الثانوي.

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وأوضح أن مشرف أو اخصائي التكنولوجيا سيمنح الطلاب بالمدرسة كود مختلف مكون من 9 أرقام، يستخدمه الطالب في الدخول على الشبكة من أي مكان وسيتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت.

وأكد الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات، المسؤولة عن توزيع الشريحة الخاصة بالتابلت، بالتواجد الجمعة في المدارس لاستكمال عملية توزيع الشرائح على الطلبة، مطالبا أولياء أمور الطلاب المستهدفين بالذهاب لتسلم شرائح البيانات الخاصة بأجهزة أبنائهم، موضحا أن هذه الشريحة هي وسيلة إضافية لتشغيل الانترنت سواء في المدرسة أو المنزل.

وحول عملية تصحيح الامتحان، قال: «سوف نرى جميعا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في أرقى المدارس والجامعات حول العالم، حيث سيتم استخدام الحاسب الآلي في 27 مركزا بالمحافظات لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات فضلا عن وجود مصححين من المعلمين المدربين لتصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية».

وأضاف أن بعد نهاية تجربة شهر مارس سيتم تدريب الطلاب والمعلمين على الامتحان والمناهج بشكل مستمر وخاصة على طريقة الأسئلة الجديدة تمهيدا لامتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أن الهدف من التدريب هو إزالة رهبة الامتحانات المتعارف عليها عند الطلبة وأولياء الأمور.